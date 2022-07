Maksimalne pobjede crnogorskih selekcija

Podgorica, (MINA) – Muška i ženska šahovska reprezentacija Crne Gore ostvarile su pobjede prvog takmičarskig dana Olimpijade u Indiji.

Šahisti su bili maksimalni protiv Avganistana, a šahistkinje protiv Butana.

Crnogorski predstavnici u osam partija ostvarili su isto toliko pobjeda i na sjajan način započeli nastup na najvećoj svjetskoj smotri šaha.

Pobjede za mušku reprezentaciju upisali su velemajstori Denis Kadrić, Nikola Đukić i Luka Drašković i debitant Andrej Šuković, koji je i doveo Crnu Goru u vođstvo.

Drašković je rano stekao prednost koju je sigurno realizovao, baš kao i Nikola Đukić. Kadrić je nadigrao protivnika, a slavio je nakon što je protivniku pala zastavica u izgubljenoj poziciji.

U ženskoj konkurenciji Aleksandra Milović je na prvoj tabli brzom pobjedom najavila slavlje crnogorskih reprezentativki.

Na 2:0 povisila je Nikolina Koljević, a Kristina Bačić i Mateja Popović su stavile pečat na maksimalnu pobjedu.

Sjutra je na programu drugo kolo. Muška reprezentacija se sastaje sa Irakom, a na svim tablama važi za favorita, dok dame ocekuje izazov i meč sa Grčkom, koju prevodi nekadašnja omladinska prvakinja svijeta Stavrula Tsolkaidu.

Današnje kolo proteklo je bez iznenađenja, a vrijedi spomenuti da su prve poteze povukli indijski ministar sporta Anurg Takur i predsjednik svjetske šahovske federacije FIDE Arkadij Dvorkovič.

Partije će početi u 15 po lokalnom vremenu, odnosno tri i po sata ranije po našem vremenu.

