LŠ rezultati – Jadran bolji i od Enke

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Jadrana pobijedili su večeras u Herceg Novom ekipu Enke iz Istanbula 19:8 (4:2, 6:4, 2:2 i 7:0), u utakmici drugog kola prvog kvalifikacionog turnira za Ligu šampiona.

To je drugi trijumf crnogorskog prvaka u C grupi, nakon što je juče na startu bio bolji od litvanskog Zaibasa 12:2.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Pavel Halturin sa pet, Matej Caraj postigao je četiri, a po gol manje Danilo Radović i Martin Gardašević.

U listu strijelaca dva puta pisao se Džejk Musket, a po jednom Radzivon Zizudin i David Stevović.

U turskoj ekipi bolji od ostalih bio je Paulo Obradović sa tri gola.

Naredni rival crnogorskom prvaku, sjutra u 12 sati, biće Mladost (12), dok će u nedjelju, u podne, igrati protiv slovačkog Novakija.

Plasman u narednu rundu izboriće dvije najbolje ekipe sa turnira.

