Lovćen ubjedljiv u Trebinju

Podgorica, (MINA) – Članovi Kik boks kluba Lovćen, Viktor Borozan i Petar Banović, ostvarili su pobjede na međunarodnom memorijalnom turniru “Aleksandar Aco Vuković” u Trebinju.

Banović je u konkurenciji starijih kadeta, u kategoriji do 67 kilograma, pobijedio na poene Damira Agovića iz KBK Berane.

Borozan je u konkurenciji juniora (do 67), nokautom u drugoj rundi, savladao Beranca Jovana Pavlovića.

“Još jednom, kao i uvjek do sada, ne biramo ni vrijeme ni mjesto, a ni protivnike, zato vazda iznad situacije i jako naprijed”, saopšteno je iz cetinjskog kluba.

Turnir, koji je okupio kik boksere iz regiona, održan je u znak sjećanja na tragično nastradalog člana ronilačkog kluba Posejdon iz Trebinja, koji se prošle godine utopio roneći u Bilećkom jezeru.

