Lalošević: Furtula i Vuković dosljedno reprezentovali Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević čestitao je crnogorskim atletičarima Mariji Vuković i Danijelu Furtuli na osvojenim medaljama na Mediteranskim igrama, navodeći da je to veliki uspjeh sportista koji su dosljedno reprezentovali Crnu Goru.

Na Mediteranskim igrama u Oranu Vuković je osvojila zlatnu medalju u skoku u vis, a Furtula bronzu u bacanju diska.

Lalošević je agenciji MINA rekao da je fenomenalan rezultat to što je za Crnu Goru stigla zlatna medalja sa Mediteranskih igara.

“Ovo je sedma medalja i veliki uspjeh naših sportista koji su dosljedno reprezentovali Crnu Goru”, kazao je Lalošević.

On je dodao da Ministarstvo sporta i mladih upućuje silne čestitke takmičarima i njihovim trenerima, kao i Crnogorskom olimpijskom komitetu za sveobuhvatnu akciju učešća na Mediteranskim igrama.

„Pokazalo se ispravno ono što je Ministarstvo sporta i mladih uradilo kada je opredijelilo sredstva da naši sportisti odu u Alžir i oni su nam to vratili sjajnim rezultatima. Svaka vrsta čestitke i dalje ćemo nastaviti da podržavamo naše sportiste“, poručio je Lalošević.

