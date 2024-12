Kuljača i Milenković najbolji na prvenstvu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Članovi Budvanske rivijere Jovana Kuljača i Miloš Milenković najbolji su plivači zimskog državnog prvenstva u velikim bazenima, koje je u Nikšiću okupilo osam klubova i 207 plivača u svim uzrasnim kategorijama.

Njihov klub bio je najuspješniji u muškoj i ženskoj konkurenciji.

U konkurenciji mlađih pionira najbolji su bili Sofija Jovanović (VPK Aquatic Verde) i Veljko Vučinić (PVK Budućnost), kod pionira Dora Dobaj (VPK Aquatic Verde) i Andrija Deretić (PVK Budućnost), a kod kadeta Jana Borović (PVK Budvanska rivijera) i Danijel Adrović (PVK Jadran).

Za najbolje u konkurenciji juniora proglašeni su Mia Đurđić (PVK Nikšić) i Timofej Strelčin (PVK Budvanska rivijera).

Pehar najboljem klubu pripao je Budvanskoj rivijeri, drugo mjesto zauzela je Budućnost, a treće Nikšić.

Najstupili su još Jadran, Aquatic Verde, Orka, Butterfly i Primorac.

