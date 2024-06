Kujundžić i Roganović zaustavljeni u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Juniorska boks reprezntacija Crne Gore u četvrtfinalu je završila učešće na prvenstvu Evrope za juniore u Sarajevu.

Matija Roganović je danas u četvrtfinalu u kategoriji do 66 kilograma, poražen od Riduana Gašija iz Albanije.

Vasilije Kujundžić je u kategoriji preko 80 kilograma izgubio or borca iz Rumunije Kritijana Cucua.

Roganović je u osmini finala bio bolji od Leventa Turosa iz Mađarske, dok je Kujundžić savladao Gabrijela Makića iz Srbije.

Šampionat Evrope u Sarajevu okupio je 370 najboljih juniora iz 28 država.

