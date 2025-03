Koventri nova predsjednica MOK-a

Podgorica, (MINA) – Kirsti Koventri iz Zimbabvea nova je predsjednica Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), odlučeno je na zasijedanju Izvršnog odbora krovne asocijacije svjetskog sporta u grčkom Kosta Navarinu. Ona će biti prva žena na čelu MOK-a, a na funkciji naslijediće Tomasa Baha. Koventri, koja je osvojila sedam medalja u plivanju na Olimpijskim igrama, dobila je osmogodišnji mandat, uz mogućnost produženja. Funkciju predsjednika i zvanično preuzeće 24. juna 2025. godine. “Mlada djevjoka koja je počela da pliva u Zimbabveu prije toliko mnogo godina, nikada nije mogla ni da sanja ovaj momenat”, rekla je Koventri. Kandidati za tu funkciju bili su princ Fejsal al Husein, Sebastijan Kou, Johan Elijaš, David Lapartijen, Huan Antonio Samaran junior i Morinari Vatanabe. “Nadam se da će glasanje biti inspiracija mnogim ljudima. Stakleni plafoni su danas probijeni, i potpuno sam svjesna svoje odgovornosti”, rekla je Koventri.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS