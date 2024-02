Košarkaškom i Rukometnom po 740, Vaterpolo plivačkom savezu 600 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih je za sufinansiranje programa sportskih organizacija opredijelilo je Košarkaškom savezu i Rukometnom opredijelilo po 740, a Vaterpolo plivačkom savezu 600 hiljada EUR, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Odbojkaški savez iz budžeta dobio je 460, Atletskom opredijeljeno 295, a Bokserskom 210 hiljada EUR.

Crnogorski olimpijski komitet dobio je na konkursu 760, dok je Paraolimpijskom komitetu dodijeljeno je 300 hiljada EUR.

Ministarstvo sporta i mladih za sufinansiranje programa sportskih organizacija za ovu godinu izdvojilo je rekordnih 6,55 miliona EUR, a sredstva su opredijeljena za 44 nacionalna sportska saveza.

Najavljeno je da će kroz programe biti sufinansirane stipendije za 200 sportista.

