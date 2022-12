Milvoki dobio Golden Stejt

Podgorica, (MINA) – Branilac trofeja, Golden Stejt, ubjedljivo je poražen u Milvokiju 128:111, u jutros odigranom meču NBA lige.

Milvoki je do 20. trijumfa vodio Janis Adetokunbo, koji je pored 30 poena, imao i 12 skokova i pet asistencija.

Važan doprinos dali su i Bobi Portis sa 25 i Kris Midlton sa 20, dok je Grejson Alen meč završio sa 16 poena.

U ekipi iz San Franciska najbolji je bio Stef Kari sa 20, Džonatan Kuminga ubacio je 19, Džordan Pol 18, Donte Divićenco 16, a Klej Tompson sa 14 poena.

Tompson je pogodio dvije trojke i postao 13. igrač u istoriji NBA lige sa ubačenih 2.000 ili više trojki.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Filadelfija – Sakramento 123:103 Milvoki – Golden Stejt 128:111 Hjuston – Finiks 111:97 Juta – Nju Orleans 121:100 Los An]eles Lejkers – Boston 118:122

