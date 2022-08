Kodio osvojio basket turnir u Baru

Podgorica, (MINA) – Ekipa Podgorica Kodio pobjednik je regionalnog basket 3×3 turnira Bar 2K22.

Ekipa koju čine trojica reprezentativaca Crne Gore Miloš Jovanović, Nemanja Gavranić i Vaso Popović, uz Dušana Gojnića, savladala je u finalu barski sastav G-unit 18:12 i osvojila novčanu nagradu 2.500 EUR.

Turnir je odigran na šetalištu Kralja Nikole, a u finalu su se sastale, kao i prošlog vikenda u Pljevljima, Kodio i G-unit.

Član šampionskog tima Miloš Jovanović čestitao je rivalu na velikoj borbi i prikazanom na turniru.

“Čestitke ekipi G-unit-a na sjajnoj tuči, na što smo navikli kada igramo protiv njih. Čestitke na organizaciji turnira, bio je nevjerovatno dobar, blizina mora dala je basketu poseban šmek. Naravno da smo srećni. Radili smo dosta za ovo, od početka do kraja smo imali sve pobjede i mnogo smo zadovoljni“, rekao je Jovanović.

Podgorička ekipa je u grupi pobijedila tim Metar od table iz Bosne i Hercegovine 22:8 i ekipu Wolves-a iz Berana 21:19.

U nokaut fazi eliminisala je srpske timove Čuku ADOC u četvrtfinalu 22:5 i prvog nosioca turnira u polufinalu, Krupanj 3×3 rezultatom 21:13.

3×3 turnir se u Bar vratio nakon dvogodišnje pauze.

Od regionalnih ekipa učestvovao je još sastav Skopje – Kino Vlae iz Sjeverne Makedonije, a među crnogorskim timovima posebno je privukao pažnju Shaolin, koji je u barskom derbiju polufinala izgubio od iskusnih sugrađana, G-unita, 21:11.

Turnir je okupio 16 ekipa, od čega su mjesto među 12 u glavnom žrijebu izborile Podgorica Kodio 2 i Karača.

Program je zbog pucanja table na samom početku kvalifikacija počeo sa skoro dva sata kašnjenja.

Uz teren bilo je mnogo poznatih lica iz svijeta košarke, uključujući i dio reprezentacije Crne Gore, koja je na pripremama u Baru.

Reprezentativni centar Nemanja Radović kazao je da organizacija bila odlična i da momci igraju odličan basket.

“Lijepo što se basket opet vratio u Bar i zaista smo oduševljeni organizacijom, ambijentom, publikom i svime. Nas košarkaše stalno vuče lopta, ušlo nam je to u krv, ali mislim da ne bismo imali nikakve šanse sa ovim momcima. Ovo je totalno drugi sport”, rekao je Radović.

Barski 3×3 turnir bio je treći u ljetnjoj sezoni, nakon Golubovaca i Pljevalja, a naredna stanica biće Kolašin 13. i 14. avgusta.

