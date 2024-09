Kata timu i Jovoviću bronzane medalje

Podgorica, (MINA) – Muški kata tim karate reprezentacije Crne Gore i Lazar Jovović osvojili su bronzane medalje drugog takmičarskog dana 30. Mediteranskog prvenstva u italijanskoj Olbiji.

Kata tim, u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan i Kenan Nikočević, poražen je u polufinalu od Italije 25,0 – 24,40.

Na ishod tog duela uticala je i povreda, odnosno problemio sa palcem desne noge Vladimira Mijača.

Jovović je do odličja u kategoriji do 75 kilograma došao pobjedom protiv Aleksandra Kalabića iz Hrvatske 4:0.

Prethodno je slavio protiv Kipranina Stilianosa Save 3:0 i Španca Alberta Romera Delestala 6:4.

U polufinalu poražen je od GRka Evangelosa Seremetakisa 2:1.

Na korak od pobjedmničkog postolja bio je i Nemanja Mikulić do 84 kilograma, ali je u meč.u za treće mjesto poražen od Mikelea Martine 3:0.

Sa bronzanim odličjem u katama, u konkurenciji juniora, juče je nastup završio Benjamin Aljošević, dok je Saša Petrić zaustavljen u prvom kolu.

Uspješan je bio i junior Mihailo Gojaković, koji je bio srebrni u kategoriji preko 76 kilograma.

Crnogorske takmičare predvodili su treneri Milena Milačić i Almir Cecunjanin.

