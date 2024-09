Kata tim zlatni u Salcburgu

Podgorica, (MINA) – Muški kata tim karate reprezentacije Crne Gore osvojio je zlatnu medalju na turniru Serije A u Salcburgu.

Tim u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan i Kenan Nikočević, pobijedio je večeras u finalnom meču ekipu Turske 41,30-41,10.

Trio Bara na putu do finala eliminisali su timove iz Njemačke 39,0 – 38,6, Srbije 39,10-38,30 i Turske 38,50 – 38,40.

Pobjedničko postolje komletirali su kata timovi iz Kolumbije i Njemačke.

To je barskom timu prvo zlatno odličje u katama ekipno na turnirima Serije A i Premijer lige.

Ujedno bila im je to i prva velika provjera u sklopu priprema za prvenstvo svijeta, koje će sredinom novembra biti održano u Španiji.

