Kadeti bez golova u Rumuniji

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore upisala je remi na startu međunarodnog turnira u Rumuniji.

Crnogorski kadeti igrali su danas u Buftei, na terenu nacionalnog trening kampa, sa Rumunijom 0:0.

Bliža pobjedi bila je crnogorska selekcija, koja je do vođstva mogla u 32. minutu, kada je Nikola Vukoje ukrao loptu, ali zatim loše šutirao u situaciji “jedan na jedan” sa golmanom domaćina.

Početkom nastavka Petar Vujović je imao dobru šansu poslije solo prodora, dok je u 75. minutu Luka Marković šutirao sa desetak metara iskosa, ali je čuvar mreže Rumunije bio na pravom mjestu.

Selektor Radovan Kavaja kazao je da je crnogorska selekcija odigrala pravu takmičarsku utakmicu na startu zahtjevnog turnira.

“Bili smo ravnopravan protivnik gotovo cijelu utakmicu i imali svoje šanse da kaznimo protivnika. Sumljiva situacija u protivničkom šesnaestercu, zicer u prvom poluvremenu i par prekida za nas su bile situacije koje smo mogli bolje da iskoristimo. U drugom dijelu slična situacija, ali ritam koji smo pratili, a nekad i nametali, nas je potrošio i ostaje da se što bolje oporavimo za sljedece mečeve”, rekao je Kavaja.

On je naglasio da, ukoliko izuzmemo par tehničkih grešaka i povremeni pad koncentracije, zadovoljan kako su izgledali tokom meča.

“Imamo svoje adute u igri i kada se oni ponavljaju, izgledamo dobro i opasno po protivnika”, kazao je Kavaja.

Crnogorski kadeti u drugom kolu turnira, 22. marta u 14 sati, igraće sa Poljskom.

