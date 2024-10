Istorijski bod Borca, Čelzi ubjedjiv protiv Genta

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Borca igrali su večeras u Banja Luci sa atinskim Panatinaikosom neriješeno 1:1, na startnu grupne faze Lige konferencija.

To je banjalučkom timu bio debi u grupnoj fazi nekog međunarodnog takmičenja.

Čelzi je u Londonu slavio protiv Genta 4:2, dok je

Fiorentina u Firenci bila bolja od velškoh Nju Seintsa 2:0.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Kopenhagen – Jagielonija 1:2, LASK – Đurgarden 2:2, Lugano – Helsinki 2:0, Petrokub – Pafos 1:4, Šamrok – APOEL 1:1, Serkl Briž – Sent Galen 6:2, Dinamo Minsk – Harts 1:2, Astana – TSC 1:0, Hajdenhajm – Olimpija 2:1, Legija – Betis 1:0, Molde – Larne 3:0, Noa – Mlada Boleslav 2:0 i Omonija – Vikingur 4:0.

