Grbić: Vraćam se zrelija, sa željom da Budućnost ponovo bude evropski gigant

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnja crnogorska reprezentativka Itana Grbić kazala je da se vraća u Budućnost zrelija, sa željom da podgorički tim ponovo bude evropski gigant.

Ona se nakon četiri sezone, tokom kojih je igrala za Ferencvaroš, Brest i Krim, vraća u Podgoricu i biće najveće pojačanje Budućnosti za narednu sezonu.

Grbić je u dva navrata bila član Budućnosti – od 2016. do 2019. godine i u sezoni 2020/21.

Ona je kazala da je vrijeme provedeno u velikim evropskim klubovima bilo je dragocjeno za njen razvoj, ali da je Budućnost uvijek imala posebno mjesto u njenom srcu.

“Ovo je moj grad, moj klub, i osjećala sam da je pravi trenutak da se vratim i pomognem ekipi. Vraćam se iskusnija i zrelija, sa jasnom željom da Budućnost ponovo krene ka vrhu evropskog rukometa”, rekla je Grbić.

Ona je istakla da joj mnogo znači što će ponovo igrati u dvorani Morača.

“Morača ima posebnu energiju i nadam se da ćemo uspjeti da vratimo navijače u dvoranu. Vjerujem da zajedno možemo ponovo napraviti od Morače neosvojivu tvrđavu, kakva je nekada bila i kakva zaslužuje da bude”, kazala je Grbić.

Ona očekuje da će podgorički klub oformiti stabilan tim koji će moći da se takmiči sa najjačima.

“Vjerujem da će još crnogorskih reprezentativki doći u Budućnost, jer je to put kojim klub i reprezentacija mogu da rastu zajedno. Sa pravim ljudima, vizijom i podrškom navijača, možemo da budemo konkurentni u Ligi šampiona”, rekla je Grbić.

On je poručila navijačima da je sada vrijeme da zajedno pišemo nove stranice klupske istorije.

“Budućnost je više od kluba – to je osjećaj pripadnosti i ponosa. Vidimo se u Morači”, zaključila je Grbić.

