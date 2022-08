Dečić pobijedio Budućnost

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Budućnosti 2:0, u posljednjoj utakmici trećeg kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Dečić je upisao treći trijumf i zadržao maksimalan učinak u dosadašnjem dijelu takmičenja, a jedini je tim u ligi bez primljenog gola.

Poveo je golom Stefan Denković u 67. minutu.

Sve dileme oko pobjednika riješio je, deset minuta kasnije, Erion Vucaj.

Budućnost je bez bodova ove sezone, nakon što je poražena i na gostovanju Petrovcu.

Ima i utakmicu manje protiv Iskre.

Dečić je i prije postignutih golova bio bolji i bliži vođstvu.

Rekorder po broju nastupa u crnogorskom dresu, Fatos Bećiraj, u šestom minutu imao je dobru priliku, kao i u finišu prvog poluvremena, ali se najbolje snašao.

Priliku da se upiše u strijelce imao je i Draško Božović u 31. minutu, ali je golman Đorđije Pavličić ostao nesavladan.

Najbolju priliku za Budućnost imao je Vasilije Terzić, koji je u 54. minutu pogodio stativu.

Isti igrač pet minuta kasnije šutirao je preko gola.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Mornar – Sutjeska 2:1, Jedinstvo – Petrovac 0:1, Jezero – Arsenal 2:1 i Iskra – Rudar 0:0.

Dečić i Petrovac, nakon tri odigrana kola, imaju po devet bodova.

Jezero je treće sa šest, dok po dva boda manje osvojili Sutjeska i Rudar.

U narednom kolu, 13. avgusta, sastaće se: Petrovac – Dečić, Rudar – Budućnost, Sutjeska – Iskra, Arsenal – Mornar i Jedinstvo – Jezero.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS