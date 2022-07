Fil But treće pojačanje Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Američki košarkaš Fil But novi je član Budućnost Volija, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

But, koji je prošle godine nastupao za belgijski Ostende, igra na poziciji plejmejkera i beka, a visok je 188 centimtara.

On je nakon srednje škole u Maunt Seint Džozefu, gdje je bio proglašen za najboljeg košarkaša grada Baltimora, dobio stipendiju od jednog od najboljih košarkaških programa u zemlji – Univerziteta Vilanova.

U NCAA ligi osvojio je dvije titule, a posebno se istakao u finalu 2016. godine kada je protiv Sjeverne Karoline ubacio 20 poena i bio najzaslužniji za trofej svog tima.

Igrao je dvije sezone u razvojnoj NBA ligi, u Kapital Go Go (Vašington Vizards) i Oklahoma Blu Sitiju.

Prošle godine igrao je za Ostende, za koji je prosječno bilježio 13,6 poena uz 3,7 skokova, 3,3 asistencije i 39 odsto šuta za tri poena.

On je treće pojačanje podgoričkog tima, nakon Kenana Kamenjaša i Kamerona Rejnoldsa.

