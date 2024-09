Dobri rezultati crnogorskih stonotenisera u Nišu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski reprezentativci Milan Vučetić i Nikolina Maksimović u četvrtfinalu završili su nastup na Srbija openu, koji je u Nišu okupio više od 90 stonotenisera i stonoteniserki iz 13 država.

Crnogorski stoni tenis predsatavaljalo je šest takmičara, uzrasta do 13 i do 15 godina.

Vučetić je prošao grupu i osminu finala u pojedinačnoj konkurenciji stonotenisera do 13 godina, ali je poražen u četvrtfinalu od drugog nosioca turnira Tien Pinga iz Njemačke 3:0.

Maksimović je u mješovitom dublu sa Dancem Gustavom Hojsbetom u borbi za medalju poražena od mađarskog para Lenard Sabo, Sonja Sogi u tri seta.

U osmini finala singla, Anastasija Vujović je u pojedinačnoj konkurenciji do 15 godina poslije velike borbe izgubila je od Teodore Sudžum iz Srbije 3:2 u setovima.

Crnogorski stoni tenis na Srbija openu predstavljali su još Kalina Božović, Lara Franeta, Anastasija Vujović i Đorđe Mitrić.

