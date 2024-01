Dedivanović bronzana u Splitu, postavljena četiri lična rekorda

Podgorica, (MINA) – Crnogorska plivačica Iskra Dedivanović osvojila je bronzanu medalju na Otvorenom prvenstvu Hrvatske u paraplivanju u Splitu.

Članica podgoričkog plivačkog kluba osoba sa invaliditetom Mako do odličja u kategoriji S9 došla je u trci na 50 metara leđno sa rezultatom 46,06 sekundi.

Uspješan nastup upotpunila je sa dva lična rekorda na 50 metara prsno sa rezultatom 53,59 sekundi (šesto) i 100 prsno (1:57,59 – peto mjesto).

Na 50 metara slobodno (41,40) osvojila je osmo, a na 100 metara leđno (1:41,83) četvrto mjesto.

Sa ličnim rekordima mogu se pohvaliti i Nikola i Nebojša Bulatović, u kategoriji S 14.

Nikola je na 50 metara prsno trku završio za minut 30 sekundi i 51 stotinku, što je za nešto manje od osam sekundi bolje vrijeme od njegovog dosadašnjeg ličnog rekorda (29. mjesto).

Na 50 metara slobodno završio je na 49. mjestu (1:08,06)

Nebojša je svoj najbolji rezultat isplivao na 50 metara slobodno – 56,09 sekundi (42).

Na 50 delfin završio je na 16 (1:35,09), a na 50 leđno na 30. mjestu (1:15,45).

U kategoriji S1, Nikola Đukić je na 50 slobodno bio 53. sa rezultatom pet minuta, 58 sekundi i 39 stotinki.

U kategoriji S5, Tomas Radulović je na 200 slobodno bio 25 (6:10,15), na 50 leđno 31. (1:58,62), na 100 slobodno zauzeo je 37. mjesto (2:43,88), a na 50 slobodno 39. mjesto (1:13,88).

Crnogorski plivači nastupili su u spojenim kategorijama, a konačan plasman formiran je na osnovu bodova po tablicama Svjetske paraplivačke federacije.

Predvodila ih je trener Danijela Bulatović.

Organizatori šampionata bili su Hrvatski paraolimpijski odbor i splitski Plivački klub Cipal.

