Damjanović, Đuričić i Gojaković za bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Kadeti Jovana Damjanović, Nenad Đuričić i Mihailo Gojaković boriće se u nedjelju za bronzanu medalju na Evropskom karate prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Pragu.

Damjanović je na startu takmičenja u kategoriji do 54 kilograma pobijedila Mađaricu Alis Bas 3:0, ali je u drugom kolu izgubila od Turkinje Buse Kilic 1:0, koja je plasmanom u finale povukla u repasaž.

Borbu za medalju izborila je pobjedama protiv Izraelke Adel Sandu 8:0 i Vanese Kirov iz Finske 3:0.

Protivnica u nedjeljnom meču za medalju biće joj Ukrajinka Violeta Makarenko.

U kategoriji do 63 kilograma, Đuričić je u prvom kolu pobijedio Norvežanina Alštadsetera Verga 9:0, dok je u drugom izgubio od Portugalca Lusijana Nova 2:1, koji ga je plasmanom u finale povukao u repesaž.

U repesažu eliminisao je Irca Kinana Donaheja 4:0 i Italijana Đenara Inđenita 8:1.

Protivnik u meču za bronzu biće mu Hrvat Bartol Kadić.

Gojaković je u kategoriji preko 70 kiloghrama bio slobodan na startu, dok je u drugom poražen od Azerbejdžanca Hahiba Azima 2:0,

Priliku da nastavi takmičenje dobio je nakon plasmana Azima u finale.

U repesažu eliminisao je Bugarina Krasimira Deševa 3:2 i Izraelca Jozefa Ronina Aminova 2:0.

Rival u meču za pobjedničko postolje biće mu Francuz Adam Tađer.

Od ostalih crnogorskih predstavnika u borbama

Benjamin Aljošević (do 52) na startu je poražen od Lia Baloka iz Engleske 1:0, Filip Šoškić (do 57) izgubio je u prvoj borbi od Mikaela Stepaniana iz Jermenije 2:1, kao i Stefan Vujisić (do 70) od Irca Majkla Trenta 7:3.

Prvo kolo bilo je kobno i za Ljubicu Vlahović (preko 54), koja je izgubila od Italijanke Karlote Montebelo 1:0.

U katama najuspješniji je bio kadet Benjamin Aljošević (Bar) koji je završio kao sedmoplasirani.

On je kao trećeplasirani prošao prvi krug takmičenja, u drugom je imao drugi rezultat, dok je u trećem završio na četvrtom mjestu i ostao bez borbe za medalju.

Od ostalih crnogorskih predstavnika u katama u drugom krugu nastup je završio junior Lazar Sekulić (15. mjesto), dok su u prvom zaustavljeni kadetkinja Arijana Kočan (29), juniorka Mila Marković (25) i mlađi senior Filip Bakić (21).

U prvom krugu zaustavljeni su i kata timovi.

Muški kadetsko-juniorski kata tim (Aleksa Janjić, Nikola Milić i Benjamin Aljošević) završio je na devetom, a ženski u sastavu Arijana Kočan, Mila Marković i Viktorija Raičević na 11. mjestu.

Sjutra, drugog takmičarskog dan, na tatami će juniori i mlađi seniori u borbama.

U konkurenciji juniora boriće se Balša Vojinović (do 55, Iskra), Ognjen Bjelajac (do 61, Omladinac), Andrija Danilović (do 68, Omladinac), Emre Saljiu (do 76, Omladinac), Lazar Potpara (preko 76, Fokus), Helena Backović (do 48, Omladinac) i Lea Marić (do 59, Šotokan tim), a kod mlađih seniora Matija Bojić (do 60, Fokus), Balša Miličković (do 75, Omladinac), Nemanja Mikulić (do 84, Bijela), Nemanja Jovović (preko 84, Bar), Jovana Stojanović (do 68, Bratstvo) i Milena Jovanović (preko 68, Omladinac).

Nedjelja je predviđena za finala i mečeve za bronzane medalje.

Evropsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore u Pragu okupilo je 1.084 sportista iz 48 država Evrope.

