Crnogorskim fudbalerima samo bod u Kaunasu

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore igrala je večeras u Kansu sa Litvanijom neriješeno 2:2, u utakmici četvrtog kola G grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

To je drugi remi crnogosrskih fudbalera u kvalifikacijama, nakon što su igrali neriješeno i sa Mađarskom (0:0).

Upisali su i po pobjerdu protiv Bugarske (1:0) i poraz Srbije (2:0).

Izabranici selektora Miodraga Radulovića bili su na korak od trijumfa u Kaunasu, ali su dozvolili rivalu da u čertvrtom minutu sudijske nadoknade postigne pogodak i izbjegne poraz.

Domaćin je poveo u 71. minutu, golom Gitisa Paulauskasa poslije loše reakcije Žarka Tomaševića.

Izjednačio je, sedam minuta kasnije, Nikola Krstović.

Vođstvo crnogorskoj reprezentaciji i činilo se tada pobjedu donio je Stefan Savić u 89. minutu.

Konačan rezultat postavio je Fedor Černih, u sudijskoj nadoknadi, udarcem sa 20 metara.

Crnu Goru u septembarskom ciklusu očekuje i nedjeljni duel sa Bugarskom u Podgorici.

