Crnogorski vaterpolisti u četvrtfinalu

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Crne Gore pobijedli su danas u Budimpešti selekciju Japana 10:9 (3:1, 2:5, 3:2, 2:1), u osmini finala Svjetskog prvenstva u Mađarskoj.

Rival Crne Gore u četvrtfinalu u srijedu biće selekcija Španije, koja je mjesto među osam najboljih obezbijedila kao prvoplasirana u grupi C.

Izabranici selektora Vladimira Gojkovića, prvu četvrtinu dobili su bez većih problema 3:1.

Nakon sjajne serije u drugoj četvrtini, Japanci su pred drugi dio utakmice imali prednost 6:5.

U trećoj četvrtini Ajkule su povratile prednost koju do kraja meča nijesu ispustili.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bili su Miroslav Perković sa tri gola, Bogdan Đurđić i Dušan Matković upisali su po dva, a po jedan gol postigli su Konstantnin Averka, Marko Petković i Radović.

Golman crnogorske selekcije Dejan Lazović odigrao je izvanredu utakmicu i imao je 20 odbrana.

Kod poraženih najefikasniji su bili Inaba i Takata sa po dva pogotka.

U drugim mečevima osmine finala, Gruzija će igrati protiv Hrvatske od 15 sati i 30 minuta, Italija i Australija svoj meč počinju u 17, a u 18 sati i 30 minuta Južna Afrika igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Crna Gora je završnicu prvenstva izborila kao drugoplasirana u grupi A, iza domaćina Mađarske, a ispred Gruzije i Brazila, koji je bez bodova bio posljednjeplasirani u grupi.

Svoje protivnike u četvrtfinalu čekaju još Srbija, Grčka i domaćin Mađarska.

