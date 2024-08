Crnogorski sportisti prošli doping testove pred Paraolimpijske igre

Podgorica, (MINA) – Crnogorski sportisti koji učestvuju na Paraolimpijskim igrama u Parizu uspješno su prošli antidoping testove koje je, u sklopu priprema, sprovela Komisija za antidoping Crne Gore.

Crnu Goru će na Paraolimpijskim igrama u Parizu, koje počinju sjutra i traju do 8. septembra, predstavljati stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić, atletičarka Maja Rajković i strijelac Milan Đinović.

Iz Komisije su kazali da su, prije polaska na Paraolimpijske igre, prateći preporuke Međunarodnog olimpijskog komiteta i Međunarodne agencije za testiranje (ITA) za nacionalne antidoping organizacije, uspješno realizovali planirane aktivnosti vezane za edukaciju i testiranje sportista.

Direktorica Komisije za antidoping Olivera Prodanović rekla je da je čist sport, zaštita integriteta sportista i naročito zaštita njihovog zdravlja zajednički cilj.

“To je, takođe, bio i glavni motiv za realizaciju ovog zadatka. Primjenjujući Međunarodne standarde Svjetske antidoping agencije (WADA), četiri uzorka naših paraolimpijskih sportista su analizirana u WADA akreditovanoj laboratoriji u Beču i došli su negativni rezultati za sve, što znači da su svi uspješno prošli antidoping testove”, rekla je Prodanović.

Ona je istakla da crnogorski paraolimpijski sportisti predstavljaju izvor velikog ponosa za Crnu Goru.

“Ne samo zbog svojih izuzetnih sportskih postignuća, već i zbog posvećenosti najvišim standardima integriteta u sportu. Smatramo da su edukacija i redovno testiranje ključni u osiguravanju čistog sporta i očuvanju zdravlja sportista”, navela je Prodanović.

Ona je zahvalila Paraolimpijskom komitetu i sportistima na njihovoj predanosti i podršci.

“Naša vizija je da Crna Gora bude uzor u borbi za čist sport. Nastavićemo da budemo uz naše paraolimpijce i njihove timove tokom Paraolimpijskih igara, s ciljem da zajedno ostvarimo vrhunske rezultate, ne odstupajući od principa fer pleja i brige o zdravlju”, poručila je Prodanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS