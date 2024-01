Crnogorski rukometaši poraženi od Islanda

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Minhenu od Islanda 31:30, u utakmici drugog kola C grupe Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Crnogorski rukometaši tim porazom, drugim na šampionatu, ostali su bez šansi za nastavak takmičenja.

Izabranici selektora Vladimira Šole imali su posljednji napad i priliku za izjednačenje, ali je šut Vuka Borozana islandski golman Bjergvin Pal Gustavson odbranio.

Odlučujući pogodak za pobjedu postigao je Gisli Kristjanson 46 sekundi do kraja.

Prethodno je, kod neriješenog rezultata (30:30), Crna Gora imala napad za vođstvo, ali je Luka Radović zbog pogrešne izmjene isključen 88 sekundi prije kraja.

Crna Gora, bez povrijeđenog Arsenija Dragaševića, u osmom minutu vodila je 4:3, a bila je u vođstvu i u 56. minutu (29:28).

Odigrala je dobar meč i pružila snažan otpor Islandu, koji je u 16. minutu imala prednost od pet golova (10:5).

Vodio je i u nastavku, imao početkom drugog poluvremena prednost od tri gola, ali je finiš donio neizvjesnost i dramu, u kojoj je Island imao više sreće.

Najefikasniji u pobjedničkom timu Omar Ingi Magnuson sa sedam, dok je gol manje postigao Eldi Vidarson.

U crnogorskoj selekciji, na čijem se golu ponovo istakao Nebojša Simić, Vuko Borozan postigao je pet, a po gol manje Nemanja Grbović i Vasilije Kaluđerović.

U drugom meču te grupe, u 20 sati i 30 minuta, rivali će biti Srbija i Mađarska.

