Crnogorski košarkaši slavili protiv Turske

Podgorica, (MINA) – Košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici selekciju Turske 77:70, u drugom kolu D grupe Evropskog prvenstva za igraće do 20 godina.

To je prvi trijumf crnogorskih košarkaša na šampionatu, nakon startnog poraza od Poljske 83:62.

Polovičan učinak ima i Turska, koja je u prvom kolu slavila protiv Njemačke.

Crnogorski košarkaši nadigrali su rivala i tokom cijelog meča bili su u vođstvu, koje je u 19. minutu iznosilo 16 (43:27), a na poluvremenu 15 poena (45:30).

Turska je u nastavku uspjela da smanji zaostatak, ali ne i da napravi preokret.

Najefikasniji u crnogorskoj selekciji bio je

Đorđe Jovanović sa 23 poena, a imao je i 13 skokova.

Istakao se i Fedor Žugić sa 19, dok je Luka Bogavac meč završio sa 13 poena.

U turskoj selekciji najbolji je bio Šarper David Mutaf sa 22 koša.

Prvu pobjedu u D grupi upisala je i Njemačka, koja je savladala Poljsku 76:69.

Crna Gora će u trećem kolu, sjutra u 21 sat, igrati sa Njemačkom.

