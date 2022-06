Crnogorski fudbaleri ubjedljivi protiv Luksemburga

Podgorica, (MINA) – Mlada fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Podgorici selekciju Luksemburga 3:0, u utakmici posljednjeg, desetog, kola F grupe kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorska selekcija, koja je dobila i prvi međusobni duel u Ešu 2:1, upisala je treći trijumf.

Kvalifikacije je završila kao petoplasirana sa tri trijumfa, dva remija i pet poraza.

Savladala je, osim Luksemburga, Republiku Irsku u Podgorici 2:1.

Igrala je neriješeno u Podgorici sa Italijom 1:1 i Bosnom i Hercegovinom 2:2, dok je poražena u Dablinu od Republike Irske 3:1, Bosne i Hercegovine u Sarajevu 2:1, Italije u Vićenci 1:0 i Švedske u oba duela (3:1 i 3:1).

Luksemburg je nastup u grupi završio bez pobjede, a jedini bod osvojio je protiv Republike Irske pred svojim navijačima.

Crnogorski fudbaleri do pobjede na DG areni došli su golovima Viktora Đukanovića iz jedanaesterca u 1, Anta Babića u 10. i Matije Krivokapića u 56. minutu.

