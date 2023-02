Crnogorska reprezentacija sa 30 takmičara na EP u Larnaki

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Larnaki predstavljaće 30 karatista – 23 u borbama i sedam katama, saopšteno je iz Karate saveza.

Crnogorska delegacija otputovala je jutros preko Beograda za Larnaku, gdje će se od petka do nedjelje boriti za medalje.

U katama nastupiće kadeti Benjamin Aljošević (Bar) i Katarina Vlahović (Iskra), juniori Lazar Sekulić (Budva) i Mila Marković (Budva) i mlađi senior Filip Bakić (Budućnost).

U ekipnoj konkurenciji takmičiće se kadetko-juniorski tim Bara, u sastavu Aljošević, Aleksa Janjić i Ajsel Geršvic.

U borbama za medalje boriće se kadeti Jusuf Saljiu (do 52, Omladinac), Filip Šoskić (do 57, Iskra), Nenad Đuričić (do 63, Bijela), Anes Arifaj (do 70, Iskra), Mihailo Gojaković (preko 70, Bar), Una Raković (do 54, Omladinac), Jovana Damjanović (do 61, Omladinac) i Nađa Boričić (preko 61, Omladinac).

U konkurenciji juniora nastupiće Balša Vojinović (do 55, Iskra), Ognjen Bjelajac (do 61, Omladinac), Andrija Danilović (do 68, Omladinac), Emre Saliju (do 76, Omladinac), Lazar Potpara (preko 76, Fokus), Helena Backović (do 48, Omladinac), Anja Nikolić (do 53, Fokus), Jovana Ćalić (do 59, Mavaši) i Lea Marić (do 66, Šotokan Herceg Novi).

Tradiciju dobrih rezultata i osvajanja medalja pokušaće da nastave i mlađi seniori Matija Bojić (do 60, Fokus), Lazar Jovović (do 75, Bar), Nemanja Mikulić (do 84, Bijela), Nemanja Jovović (preko 84, Bar), Jovana Stojanović (do 68, Bratstvo) i Milena Jovanović (preko 68, Omladinac).

Predvodiće ih selektori Žarko Raković, Almir Cecunjanin i Slađan Mikulić u borbama i Milena Milačić u katama.

U delegaciji su i direktor reprezentacije Miodrag Radunović, doktor Perica Maraš i sudija Veljko Brnović.

Prvog takmičarskog dana, u petak, na tatami će kataši u svim uzrasnim kategorijama i kadeti u borbama.

Za subotu predviđene su borbe u konkurenciji juniora i mlađih seniora, dok su u nedjelju mečevi za medalje.

Šampionat u Larnaki okupio je 1136 takmičara iz 48 država Evrope.

