Crna Gora u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina.

Crnogorski košarkaši savladali su večeras u Podgorici, u meču osmine finala, selekciju Češke 80:78.

Plasmanom u četvrtfinale izabranici selektora Dušana Dubljevića obezbijedili su opstanak u A diviziji.

Crnogorska selekcija do pobjede u duelu, u kojem su Česi u većem dijelu imali prednost, došli su zahvaljujući seriji od 9:0 za vođstvo od 78:73 25 sekundi prije kraja meča.

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Filip Anđušić sa 16, Fedor Žugić je ubacio 15, a Andrija Grbović 11 poena.

U češkoj selekciji najbolji je bio Ondrej Svec sa 19 poena.

Crna Gora će u četvrtfinalu igrati sjutra protiv Hrvatske.

