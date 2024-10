Cok organizovao seminar o unapređenju zdravlja i performansi sportistkinja

Podgorica, (MINA) – Uspostavljanje tima za zdravlje sportistkinja, koji će se baviti jedinstvenim fizičkim i mentalnim zdravstvenim izazovima sa kojima se one suočavaju, bila je tema trodnevnog seminara o unapređenju zdravlja i performansi sportistkinja, u organizaciji Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK).

Saopšteno je da inicijativa naglašava važnost prilagođenih zdravstvenih usluga i saradnje između medicinskog i sportskog osoblja.

Radionice su bile namijenjene medicinskim profesionalcima, sportistkinjama, trenerima, timskim ljekarima, fizioterapeutima.

Teme seminara bile su specifičnosti prevencije i oporavka sportistkinja, posebno aspekata koji su često zanemareni u istraživanjima.

Seminar je okupio vodeće stručnjake iz oblasti medicine, sportskih nauka i psihologije, sa ciljem podizanja svijesti o izazovima s kojima se suočavaju žene u sportu, te pružanja preporuka za unaprjeđenje njihovog zdravlja i sportske karijere.

Predavači na seminaru bili su doktorka Stejsi Šlej i Megan Kiting iz Bostonske dječje bolnice i sa Harvard medicinske škole, kao i Laura Moreti Ris i Olivija Papakirikoiz (online).

„Činjenica je da je ovo područje zdravstvene zaštite nedovoljno promovisano i istraženo, stoga smo imali sreću da sa nama ovih dana budu članice tima dr Akerman, sa Harvard medicinske škole i Boston dječje bolnice, dr Stejsi Šlej i Megan Kiting. Crnogorski olimpijski komitet je prvi u regionu, ako ne i u Evropi, koji se ovom temom bavi na konkretan i sveobuhvatan način. Bavljenje ovom temom počeli smo uporedo sa Međunarodnim olimpijskim komitetom i Olimpijskim i paraolimpijskim komitetom SAD“, kazala je Maja Peković iz COK-a.

Razgovarano je i o relativnom energetskom deficitu u sportu (RED-s), poremećajima ishrane, nutritivnim potrebama sportistkinja, uobičajenim menstrualnim poremećajima, bolestima kostiju, hormonskim poremećajima, povredama koje su učestalije kod sportistkinja, nego kod sportista, sprječavanju povreda, treninzima tokom i nakon trudnoće, mentalnom zdravlju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS