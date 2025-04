Budućnost Voli protiv FMP-a za prvo mjesto

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija igraće sjutra u Podgorici protiv FMP-a utakmicu 29. kola Admiralbet ABA lige.

Budućnost bi pobjedom u tom duelu osigurala prvo mjesto u ligaškom dijelu regionalnog takmičenja, pred plej-of.

Duel u dvorani Morača počeće u 17 sati, a ulaz će biti slobodan.

Mornar će u Baru, u 18 sati, ugostiti Split, dok će dva sata kasnije u hali sportova Ranko Žeravica početi duel Mege i SC Derbija.

