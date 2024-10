Budućnost sjutra gost Vajpersa

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnosti igraće sjutra u Kristihanštadu protiv norveškog Vajpersa utakmicu šestog kola Lige evropskih šampiona.

Budućnost je bez pobjede u dosadašnjem dijelu takmičenja, sa samo jednim osvojenim bodom.

Vajpers, koji je u posljednje četiri godine tri puta bio šampion Evrope, upisao je ove sezone po pobjedu i remi, uz tri poraza.

Pomoćni trener Maja Savić kazala je da Vajpers ima sjajan tim i najbolji golmanski tandem na svijetu – Silje Solberg i Katrin Lunde.

Ona je naglasila da tim čine igračice iz Norveške, Švedske i Danske, kao i da ima i po jednu igračicu iz Hrvatske, Španije i Češke.

“Suvišno je pričati o njihovim kvalitetima. One su ostavile loš utisak u posljednje dvije utakmice i žele da to poprave. Sigurna sam da će biti mnogo fokusiranije i da će željeti da ostvare pobjedu”, rekla je Savić.

Ona je naglasila da crnogorski šampion želi da pruži bolju partiju od one iz prošlog kola.

“Mi želimo da odigramo što bolje. Opet imamo jedno teško putovanje, ali šta je tu je, to su stvari na koje ne možemo da utičemo. Želimo da pružimo mnogo bolju partiju, na strani igramo bolje i fokusiranije pa i očekujem da će sve biti mnogo bolje”, rekla je Savić.

Budućnost će u Kristanštadu biti oslabljena neigranjem Armel Atingre, koja je ostala u Podgorici zbog povišene temperature.

Nju će između stativa zamijeniti golmanka B tima Budućnosti, Marija Marsenić.

Početak meča zakazan je za 18 sati.

