Budućnost i Žarković najbolji na otvaranju sezone

Podgorica, (MINA) – Podgorički Tekbol klub Budućnost pobjednik je prvog ovosezonskog turnira Crnogorske tekbol lige (MTL).

Dominaciju na domaćoj sceni nastavili su Marko Žarković i Andrija Jovanović, a u finalu dubla nadigrali su PG Teqers, Vasa Pejovića i Nikolu Popovića – 12:7, 12:1.

U međusobnom duelu, u finalu singla, bolji je bio Žarković – 2:0 (12:9 i 12:8).

“Odličan početak sezone i uvertira za izazove koji nas očekuju u narednom periodu. Vjerujem da ove godine imamo što da kažemo i na međunarodnoj sceni, a prva prilika za to je turnir Jadranske Teqball lige u Ohridu u junu”, istakao je dvostruki šampion prvog MTL turnira, Marko Žarković.

Pobjednik u mix konkurenciji je domaći par, Tamara Milović i Luka Tomašević, koji je u finalu bio bolji od saigrača iz KMF Makina, Milice Živanović i Nikole Gugića, 6:12, 12:10, 12:9.

Turnir, koji je odigran u Sportskom centru Igalo, okupio je 29 prijava.

Predsjednik Tekbol saveza Milorad Šutulović kazao je da je Crnogorska liga samo jedan od projekata u programu te asocijacije.

“Uspješan početak nacionalne lige. Čestitke ekipi Budućnosti. Posebno bih se zahvalio Opštini Herceg Novi, SC Igalo i KMF Makina na podršci u organizaciji turnira. Herceg Novi je pravi Tekbol centar i uvijek je zadovoljstvo doći u taj grad”, rekao je Šutulović.

On je naglasio da je donacijama srednjim školama u Beranama i Petnjici, sredinom sedmice, uspješno završena prva faza projekta, kroz koji je svaka srednja škola na sjeveru države opremljena tekbol stolom i pratećom opremom.

“Uveliko se pripremamo i za prvi turnir treće sezone Jadranske lige, koja je od ove godine otvorena za takmičare iz cijelog svijeta”, kazao je Šutulović.

Naredni tekbol turnir na programu je 23. maja u sportskom centru na Žabljaku.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS