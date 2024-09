Budućnost bolja od Dečića, otvoren novi stadion u Tuzima

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobijedili su večeras u Tuzima ekipu Dečića 2:0, u premijernom meču devetog kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Budućnost je do trijumfa na renoviranom stadionu Dečića, koji je večeras zvanično otovoren, došla golovima Milana Vukotića u 28. i 46. minutu.

Podgorički plavo-bijeli večerašnjim trijumfom su učvrstili prvo mjesto na tabeli sa 23 boda, osam više od drugoplasiranog Dečića.

Novi stadion Dečića zvanično su otvorili predsjednik Fudbalskog saveza (FSCG) Dejan Savićević, predsjednik Dečića Paljo Drešaj, predsjednik opštine Tuzi Lindon Đeljaj i ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj.

Kako je saopšteno iz FSCG, moderna tribina ima kapacitet od 1.080 mjesta, a u sklopu nje su sve prostorije potrebne za organizaciju utakmica – nove svlačionice za timove i službena lica, ambulatna soba, VIP salon, press sala.

Navodi se da su urađeni i novi teren sa prirodnom podlogom i novi pomoćni teren sa vještačkom podlogom.

Savićević je kazao da je renoviranje stadiona u Tuzima dokaz da FSCG predano radi na razvoju infrastrukture u svim djelovima države.

“Cilj nam je bio da, u saradnji sa Opštinom Tuzi, obezbijedimo da generacije koje dolaze dobiju adekvatne uslove za trening i utakmice i nadam se da će na ovim terenima na najbolji mogući način ispoljiti svoj talenat, kazao je Savićević.

Drešaj je istakao da je danas poseban i značaj dan za sport i fudbal u Tuzima.

“Dugo godina smo koristili stadion koji je odavno bio zreo za rekonstrukciju. Ipak, uz pomoć FSCG i Opštine Tuzi napravili smo stadion koji može da nam služi na ponos, naša opština i klub su to zaslužili. Nadam se da ćemo zajedno sa našim navijačima proslaviti mnogo trofeja na ovom stadionu, rekao je Drešaj.

U preostalim mečevima devetog kola sjutra će igrati Jezero – Arsenal i Otrant Olimpik – Bokelj od 16 sati, a rundu će zatvoriti Jedinstvo i Sutjeska (19).

