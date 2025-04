Budućnost Bemaks u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkašice Budućnost Bemaksa plasirale su se u finale plej-ofa Prve A EKO ženske crnogorske košarkaške lige.

Budućnost je danas u Igalu savladale Primorje 116:55 i sa dva trijumfa izborile finale.

Prvi međusobni duel dobile su 104:55.

Najefikasnija u podgoričkom timu bila je Nikolina Ilić sa 23, Janja Dragišić ubacila je 20, Marija Baošić 16, dok je Maja Bigović meč završila sa dabl dabl učinkom – 15 poena i 10 skokova.

Dvocifrena je bila i Milena Bigović sa deset poena.

U ekipi oz Hrceg Novog najbolja je bila Maša Praščević sa 15 i Mila Kovačević sa 11 poena.

Drugog finalistu odlučiće sjutrašnji duel Trebjese i Podgorice.

Nikšićki sastav prvi duel u Bemaks areni dobio je 49:43.

Meč u Nikšiću počeće u 16 sati.

