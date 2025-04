Bez pobjednika u duelu Barselone i Intera

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Barselone i milanskog Intera igrali su večeras neriješeno 3:3, u prvom meču polufinala Lige evropskih šampiona.

U spektaklu na olimpijskom stadionu Luis Kompanis italijanski predstavnik poveo je golom Markusa Tirama u 30. sekundi utakmice.

Na 2:0 povisio je Denzel Damfris u 21. minutu.

Ogroman potencijal još jednom potvrdio je Lamin Jamal, koji je u 24. minutu majstorski pogodio za 2:1.

Poravnanja ekipi Hansija Flika donio je Feran Tores u 38. minutu.

Damfris je u 63. ponovo doveo Inter u vođstvo, koje je trajalo svega dva minuta.

Lopta je nakon snažnog udarca Rafinje sa dvadesetak metera pogodila prečku i pogodila u leđa jana Zomera i završila u mreži.

Pari Sen Žermen je juče u Londonu pobijedio Arsenal 1:0. Revanši su na programu 6. i 7. maja.

Finale je zakazano za 31. maj u Minhenu.

