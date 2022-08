Berišaj slavi svjetsko srebro i sanja nastup na Olimpijskim igrama

Podgorica, (MINA) – Olimpijske igre (OI) san su svakog sportiste, kazala je juniorska vicešampionka svijeta u tekvondou Anđela Berišaj, navodeći da će sve podrediti njegovom ostvarenju i plasmanu na najveće svjetsko sportsko takmičenje.

Berišaj je prošlog vikenda osvojila srebrnu medalju na juniorskom prvenstvu svijeta u Sofiji.

U finalnom meču kategorije do 68 kilograma, u uzbudljivom i do kraja neizvjesnom meču, poražena je od Koreanke Hong Hio Rim (3:4, 5:2 i 7:5).

Članica Bese do finala i prve svjetske medalje za crnogorski tekvondo došla je nakon četiri pobjede.

Eliminiala je Egipćanku Malik Ahmed (7:5 i 7:4), Jordanku Saru Al Kuran (3:2 i 15:3), eprezentativku Bosne i Hercegovine Mariju Jokić (11:13, 16:2 i 15:6) i u polufinalu Šin I Čun iz Tajpeha (3:4, 5:1 i 12:4).

Berišaj je vodeća na evropskoj juniorskoj rang listi, a 2020. godine bila je evropska klupska prvakinja.

Ima kadetsko i juniorsko zlato sa prvenstva Balkana 2021, a ove godine osvjoila je srebrnu medalju na Evropskim igrama /Multigames/ u Sofiji.

Berišaj je kazala da rezultat nije slučajan, već da je plod napornog višegodišnjeg rada.

“Zadovoljna sam rezultatom i medaljom, prije svega načinom na koji sam do nje došla. U finalu protiv kvalitetne Koreanke falilo mi je malo sreće. Pružila sam koliko sam mogla”, rekla je Berišaj na konferenciji za novinare.

Ona je istakla da se njeni sportski snovi polako ostvaruju.

“Želim da se plasiram na Olimpijske igre, znam da put nije lak, ali sigurna sam da ću sve uraditi da izborim plasman”, rekla je Berišaj.

Njen trener u klubu Nikola Gegaj kazao je da je ponosan što je istorijski rezultat ostvaren u godini velikog jubileja – 30 godina od osnivanja Tekvondo kluba Besa.

“Imali smo dosta petih mjesta, falilo je sreće, ali i ulaganja. Stigla je velika medalja i red je da se više ulaže, jer ova generacija to zaslužuje. Nadam se da će glas stići tamo gdje treba i da ćemo dobiti podršku. Stigla je medalja, a mislim da smo je odavno zaslužili. Dobro poznajem Anđelu, znam koliko je vrijedna, kao trener neću se zadovoljiti samo učešćem na Olimpijskim igrama, već želim medalju”, rekao je Gegaj.

Predsjednik Tekvondo saveza Predrag Drecun kazao je da se nadaju da će Crna Gora već na narednoj imati svoje predstavnike u tekvondou na Olimpijskim igrama.

“Imamo takmičare koji imaju kvalitet da je predstavljaju na najbolji mogući način i da budu konkurentni za najviša dostignuća. To je pokazala Anđela, a njeni rezultati za nas nijesu iznenađenje. Medalje je osvajala još od pioniskih dana. Nedostajao joj je taj iskorak, koji je napravila u Sofiji”, rekao je Drecun.

On je naglasio da je Drešaj jedna od najvećih nada svjetskog tekvondoa, u svojoj uzrasnoj kategoriji.

Govoreći o njenom uspjehu on je istakao da je Berišaj jedina takmičarka koja je osvojila medalju iz regiona, dok su ostale pripale predstavnicama azijskih država.

“Mnogo očekujemo i od Zinedina Bećovića, koji je u samom svjetskom vrhu i konkurentan je za OI u Parizu. Berišaj je na nekoj granici godina, koje bi mogle da ometu njen put za Pariz. Ona je mlada, a već postiže svjetski priznatre rezultate. Primijećena je od najviših članova Svjetske tekvondo federacije kao jedna od najperspektigvijioh takmičara svijeta”, rekao je Drecun.

Trener reprezentacija Rade Vuletić kazao je Berišaj predvodnik talentovane juniorske generacije u kojoj su još Vasilije Nestorović (do 45), Benan Jusufđokaj (do 48), Mario Vuković (do 59) i Vuk Vuletić (do 73).

“Ova medalja nam je falila, imali smo do sada kadetskih evropskih medalja Vasilija Nestorovića, Vasilija Peruničića i Stevana Vuletića, a sada je stigla i svjetska. Da bi nastavili taj kontinuitet treba nam pomoć države”, rekao je Vuletić.

On je podsjetio da je Berišaj pokazala mnogo, ostvarila četiri pobjede i bila blizu zlatne medalje.

“Gotovo svi u regionu imaju olimpijsku medalju, nadam se daćemo mi biti sljedeći koji će je osvojiti”, rekao je Vuletić.

On je istakao da je uspjeh ostvaren u konkurenciji više od 900 takmičara.

