Bar sjutra domaćin juniorskog prvenstva Balkana

Podgorica, (MINA) – Bar će sjutra biti domaćin atletskog prvenstva Balkana u konkurenciji mlađih juniora, na kojem se očekuje učešće više od 450 takmičara iz 17 država, saopšteno je iz Atletskog saveza.

Crnogorsku atletiku predstavljaće devet atletičara.

Odlukom selektora Osmana Erovića nastupiće Haris Adrović (Jedinstvo, bacanje kugle), Milivoje Pajović (Orion, bacanje kladiva), Srđan Lunić (Mornar, 800), Aleksa Bošković (Rudar, bacanje kugle), Vesna Kljajević (Tara, bacanje kugle i diska), Aleksandra Zejak (Tara, bacanje kugle), Anabela Mujović (Sanja, 400 metara i skok u dalj), Antonela Gazivoda (Orion, bacanje diska) i Nevena Dobrašinović (Lim, troskok).

Erović će biti tim lider ekipe, u kojoj će biti i treneri Danilo Ristić (Tara), Budimir Jestrović (Rudar) i Dragoje Rajković (Lim).

Organizatori Balkanskog prvenstva su Atletski savezi Crne Gore i Srbije, uz podršku Opštine Bar, Ministartsva sporta i mladih i tehničku pomoć u organizaciji Atletskog kluba Mornar.

Takmičenje u Baru počeće u devet sati i 30 minuta, bacanjem diska za žene.

Svečano otvaranje planirano je za 14 sati i 45 minuta.

Posljednja disciplina 4x100m za muškarce planirana je za 18 sati i 45 minuita.

