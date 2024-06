Živković: Spajić mora biti smijenjen prije nego bude kasno za Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) nastavlja bespoštednu borbu za pravedniju Crnu Goru i bolju Podgoricu, poručio je lider DPS-a Danijel Živković, navodeći da prije nego bude kasno za Crnu Goru mora biti smijenjen premijer Milojko Spajić i ostali, kako je naveo, nacionalisti i šovinisti.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je na Opštinskoj izbornoj konferenciji DPS Podgorica, kazao da su vanredni izbori u Glavnom gradu šansa za rehabilitaciju povjerenja u DPS.

“Kažu da su došli da oslobode Crnu Goru, mi danas živimo u državi koja je prekrivena velom fašizma, nacionalizma i šovinizma”, rekao je Živković.

On je dodao, da je to Crna Gora po mjeri (predsjednika parlamenta) Andrije Mandića i (predsjednika Opštine Nikšić) Marka Kovačevića koja hoće da se obračunava sa svima koji se ne izjašnjavau nacionalno i vjerski kao oni.

„Koja hoće da se obračunava sa tekovinama antifašizma, sa našim evropskim putem i našom nezavisnošću. Pokušavaju to da prikriju pričom o životnom standardu”.

Živković je kazao da i on jeste za bolji životni standard, ali je, kako je naveo, pitanje hoće li taj bolji životni standard imati u svojoj kući i hoće li ta kuća biti očuvana.

„Danas su na vlasti oni koji ne žele da sačuvaju svoju kuću”, istakao je Živković.

Kako je dodao, prvo lice u državi je „politički beskičmenjak koga svi ucjenjuju i pristaje na sve samo da bi ostajao na poziciji premijera”.

„Prije nego bude kasno za Crnu Goru mi moramo smijeniti i (premijera) Milojka Spajića i sve ove nacionaliste i šoviniste, jer na njihova nepočinstva nema boljeg odgovora od jakog DPS-a”, poručio je Živković.

On je istakao da neće dozvoliti pomirenje po njihovoj mjeri, navodeći da neće dozvoliti uklanjanje spomenika vojvodi Mirku Petroviću iz centra Podgorice, kao ni izjednačavanje fašizma sa antifašizmom.

„Jasno smo poslali poruku, nećemo se zalijetati preko skupštinskih klupa i otimati mikrofone kao oni, nijesmo ni dezerteri, ali pokušajte da sprovedete svoj naum o mijenjanju Ustava i Zakona o dvojnom državljanstvu i dobićete odgovor i u parlamentu i van njega i taj odgovor će biti radikalan”, kazao je Živković.

On je rekao da je dobro što je aktuelna većina došla na vlast, jer da se to nije desilo, kako je naveo, nikada se ne bi osvijestili koliko ima „izdajnika, prodanih duša i onih koji rade protiv nacionalnih interesa u Crnoj Gori”.

Živković se osvrnuo na priču o poboljšanju životnog standarda i istakao da se radi o populizmu i prevari.

“Povećaju plate i penzije 20 odsto, a cijene 50 odsto. To je ništa drugo do prevara”, poručio je Živković.

On je ukazao na primjer Podgorice i ocijenio da je jasno da je politika najmoćnije sredstvo manipulcije.

“U Glavni grad su došli ljudi sa pričom da će povećati plate na 1.000 EUR, a najavljuju smanjenje, obećavali su bolji životni standard, a povećali porez na nepokretnost, cijenu vode, parkinga, komunalija”, rekao je Živković.

On je podsjetio kakava je bila vlast DPS-a i koalicionih partnera, poručujući da je nekada tu vlast odlikovala sposobnost, ozbijnost, odgovonost, transparentnost i posvećenost svakom građaninu Podgorice, bez obzira na to kako se politički, nacionalno i vjerski izjašnjava.

“To je ozbiljna razlika između ozbiljne s jedne i neodgovorne i nesposobne politike s druge strane. Mi smo uspješno vodili Glavni grad i on je za vrijeme te vlasti dobio obrise urbanizovane zone”, rekao je Živković.

Prema njegovim riječima, danas tu vlast odlikuju svađe, ucjene, obmane, pritisci, verbalni i fizički obračuni.

“Oni su posvađani, a mi ćemo da iskoristimo to da dođemo do izbora i da nastavimo da radimo. Vanredni izbori u Podgorici najveća su šansa za rehabilitaciju povjerenja u DPS”, ocijenio je Živković.

On je ponovio da DPS 30. avgust nije razumio kao poraz, već kao lekciju koju treba naučiti i nastaviti dalje, bolje, mudrije i kvalitetnije.

“Ostali smo na okupu, čvrsti, kao najjači politički subjekt u Crnoj Gori i krčimo put iz opozicije štiteći pritom nacionalne interese. To je razlog da svi zajedno danas budemo ponosni”, kazao je Živković.

On je istakao da ambijent u kojem je sve to postignuto bio nepovoljan.

“Ambijent nam nije bio nimalo jednostavan – politički progon i revanšizam, pravosudni progon, medijska satanizacija, kriminalizacija, demonizacija pojedinaca, politike i vrijednosti. Kada sve to uzmete u obzir ubijeđen sam da nijedna politička partija ne bi uspjela da se sačuva na ovom nivou političke relenvantnosti”, rekao je Živković.

On je ukazao na zloupotrebe javnih resursa koje, prema njegovim riječima, trenutno sprovodi aktuelna vlast.

“Kada vide da je veoma teško suprotstaviti se vrijednostima i ljudima koji ostaju dosljedni tim vrijednostima čak i nakon gubitna vlasti, jer mi nijesmo klijentelisti, već nastavljamo dalje, kad su vidjeli da nema ništa od afera koje su nam pripisivali, gle čuda, oni se pretvoriše u ono što su govorli za nas”, istakao je Živković.

