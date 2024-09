Zatvorena birališta u Gusinju, glasalo 46 odsto birača

Podgorica, (MINA) – Na lokalnim izborima koji su danas održani u Gusinju pravo glasa iskoristilo je 46 odsto birača, saopšteno je iz Opštinske izborne komisije (OIK).

Predsjednik OIK-a Sanid Redžepagić kazao je agenciji MINA da su biračka mjesta zatvorena u 20 sati i da je pravo glasa iskoristilo 2.126 građana od 4.618 koliko ih je bilo upisano u birački spisak, odnosno 46,03 odsto.

Redžepagić je rekao da se preliminarni rezultati očekuju oko 21 sat.

On je kazao da nije zabilježena nijedna nepravilnost i da je izborni dan protekao mirno.

Na izborima u Gusinju učestvovalo je pet lista – grupa građana Pokret za Gusinje, koalicija Bošnjačke stranke, Socijaldemokrata i Socijaldemokratske partije, Demokratska Crna Gora, koalicija Albanskog foruma i Demokratske unije Albanaca i Demokratska partija socijalista.

