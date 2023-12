Vučenić: Opozicija u Srbiji što prije da odluči o narednim koracima

Beograd, (MINA) – Opozicija u Srbiji trebalo bi što prije da odluči koji su im sledeći koraci u borbi za ponavljanje izbora, rekla je novinarka N1 Danica Vučenić navodeći da se iz izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića može ocijeniti da je on spreman na ponavljanje glasanja u Beogradu.

Vučenić je agenciji MINA rekla da su lideri Srbija protiv nasilja (SPN) pozvali građane i večeras na protest u 18 sati, kao i da sedam predstavnika te koalicije štrajkuje glađu u zgradi stare Skupštine Srbije.

“Ne znam šta im je plan za večeras, da li će ponovo pokušati da uđu u Gradsku Skupštinu. Mislim da bi bilo dobro da se što prije saberu, da odluče i da vidimo kuda ovo vodi”, kazala je Vučenić.

Ona je ocijenila da rasplet može ići u dva pravca – u veću represiju ili u komunikaciju vlasti i opozicije posredstvom međunarodne zajednice navodeći da je Vučić bio jasan u tome da neće da ponavlja republičke izbore.

“Pokrajinske niko ni ne pominje, a što se tiče izbora za Beograd, djelovalo je da je on spreman da ih ponovi. Nije rekao da će to učiniti, ali kroz njegovu izjavu u kojoj navodno prepušta odluku o tome da li će se lista doktora Branimira Nestorovića priključiti vlastima ili opoziciji – djeluje da je spreman da ponovo raspiše izbore za Beograd”, navela je Vučenić.

Ona je rekla da nasilje nikad nije rješenje, ali da se sinoć na protestima u Beogradu desilo ono što se događalo i 2020. godine.

“U jednom trenutku protestu su se pridružile grupe mladića koje su napadale, gađale i razbijale Skupštinu grada. Navodno su to ubačeni huligani. Isti scenario se desio 2020. na protestu, samo je tada policija bila mnogo brutalnija”, kazala je Vučenić.

Ona je rekla da se, nakon što su lideri SPN-a pokušali da uđu u Skupštinu grada kako bi se obratili sa balkona okupljenim građanima, ispostavilo da je ta zgrada bila puna policijskih snaga.

“Sad je pitanje šta će se dalje dešavati. Uhapšeno je nešto više od 30 ljudi, još se ne zna tačna cifra, a policija je intervenisala po lokalnim ulicama i, prema svjedočenjima građana i političara koji su bili na terenu, bili su dosta brutalni”, rekla je Vučenić.

Ona je rekla da Vučićeva retorika u toku protesta nije nova, već da se dešava niz godina unazad pa da zato “nije stvar u tome šta Vučić govori, nego je pitanje u tome šta će da uradi”.

“Suštinsko pitanje, na koje nemamo odgovor, je da li će pokušati da napravi “ustupak” opoziciji i da raspiše izbore za Beograd, mada oni sada žele izbore na svim nivoima, pa da se uz međunarodnu asistenciju napravi atmosfera da se prihvati tako nešto. Ili će opozicija istrajavati na raspisivanju izbora na svim nivoima, na što će on morati na neki način da odgovori”, kazala je Vučenić.

Ona je rekla da je Vučićevo dosadašne ponašanje na neki način politička poruka.

“Premijerka Ana Brnabić je rekla da su od ruskih službi bezbjednosti dobili informacije da se priprema nasilan ulazak. Ne znam zašto su od njih morali da dobiju te informacije jer se dogovori opozicije se dešavaju u poslaničkom klubu gdje se štrajkuje glađu, u Skupštini Srbije”, kazala je Vučenić.

Ona je podsjetila da se Vučić jutros sastao sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocanom Harčenkom.

“Ne znam da li treba u tome da vidimo neku vrstu zaokreta. Više puta smo mi bili u poziciji da se igramo na svim platformama”, navela je Vučenić navodeći da se postavlja pitanje da li je ovog puta drugačije, imajući u vidu da su zapadni posmatrači, kao i domaći, suštinski rekli da je bilo ogroman broj nepravilnosti na izborima.

Ona je rekla da države članice Evropske unije (EU) za sada ćute i da Vučiću niko nije čestitao pobjedu osim čelnika Mađarske, Turske Azerbejdžana i kineskog Ministarstva spoljnih poslova.

Vučenić je istakla da ne može da odgovori na pitanje da li poslednja dešavanja u Beogradu mogu da znače početak kraja Vučića.

“Ono što mogu da vam odgovorim je da je on slabiji nego što je bio i da je prošao svoj zenit. On jeste osvojio više poslanika nego na izborima prošle godine u Republičkom parlamentu, ali ih je suštinski osvojio na račun Socijalističke partije Srbije”, kazala je Vučenić.

Ona je rekla da se Vučiću nije uvećala podrška time što je dobio veći broj poslanik već da su migrirali birači od njegovog koalicionog partnera socijalista ka njemu. “Upravo biračke migracije treba da budu razlog za zabrinutost u Srbiji ali i u cijelom regionu”, navela je Vučenić.

Ona je kazala da ta pojava nije nova kao i da organizacija CRTA u izvještaju na svom sajtu detaljno dokumentovala malverzacije na izborima u Srbiji.

“Prije svega (dokumentovali su) izbornu migraciju i selidbu stanovništva kako bi glasali u korist određene političke opcije, a navode i primere kada se to dešavalo i na drugim mjestima”, rekla je Vučenić, dodajući da se u izvještaju CRTA-e pominje i Crna Gora.

Ona je navela da se u izvještaju pokazalo da se suštinski te stvari preslikavaju po regionu.

“Ako se to toleriše, cijeli koncept demokratije se ruši. Ovo što se sada dešava u Srbiji je užasno retrogradan proces, jako je opasan i ako se iz njega ne izađe na demokratski način – uz dogovor i uz promjene, nećemo biti na dobrom mjestu vrlo skoro. Ali mislim da je to upozorenje i za region”, rekla je Vučenić.

Ona je rekla da, kako bi se taj problem riješio, moraju da se postave institucije i da se poštuje podjela vlasti.

“Odgovor je u institucijama, demokratiji, i demokratskom poretku, kao i u prihvatanju klastera, ispunjavanju onoga što i Crna Gora i Srbija treba da završe, ako žele ikada da postanu članice EU”, zaključila je Vučenić.

