Vlada donijela rješenje o prestanku mandata Brđaninu

Podgorica, (MINA) – Vlada je danas donijela Rješenje o prestanku mandata direktora Uprave policije Zorana Brđanina.

Upravni sud je 5. jula poništio prethodno rješenje o Brđaninovoj smjeni i naložio da Vlada, 30 dana od dobijanja presude, donese novo koje će biti zakonito.

Vlada je na današnjoj sjednici, u okviru tačke kadrovska pitanja, imenovala Aleksandra Radovića za pomoćnika direktora Uprave policije.

Kako je saopšteno nakon sjednice, donijeto je i rješenje o opozivu ambasadorke Crne Gore pri NATO Dubravke Lalović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS