Vlada da stavi van snage odluku o liberalizaciji sticanja državljanstva

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokrate (SD) su pozvale Vladu da u najkraćem roku stavi van snage Odluku koja liberalizuje sticanje crnogorskog državljanstva.

Funkcioner SD-a Nihad Canović kazao je da odluka koju je, uz grubo kršenje procedura i mimo znanja resornog ministra, donijela Vlada Zdravka Krivokapića, sa, kako je kazao, svjesnom namjerom promjene etničke i izborne structure, nije u interesu evropske i građanske Crne Gore.

Prema riječima Canovića, takav potez prethodne Vlade u posljednjim danima mandata do kraja je ogolio njene namjere.

“Očekujemo od nove Vlade da pokaže drugačiji karakter i stavljanjem van snage zaustavi dalje štetne posljedice donošenja odluke”, kazao je Canović.

