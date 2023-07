Veliki požar u Doljanima, vatrogasci na terenu

Podgorica, (MINA) – U podgoričkom naselju Doljani večeras je izbio veliki požar, a vatrogasci Službe zaštite i spašavanja su na terenu kako bi lokalizovali požar.

Na Fejsbuk /Facebook/ stranici Službe zaštite i spašavanja objavljeno je da im je u 20 sati i 14 minuta prijavljeno da gori nisko rastinje u Doljanima.

“Na lice mjesta upućeno je pet posada sa 15 vatrogasaca”, kaže se u objavi.

Kako se navodi, izlaskom na lice mjesta zatečen je požar većih razmjera, koji se širi usljed pojačanog vjetra.

“Pripadnici Službe su na terenu kako bi lokalizovali požar”, navodi se u objavi.

