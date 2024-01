Uručene nagrade za filantropiju „Iskra“

Podgorica, (MINA) – Fond za aktivno građanstvo (fAKT) po 15. put uručio je godišnje nagrade i priznanja za filantropiju „Iskra“.

Kako se navodi, tradicionalna ceremonija dodjele nagrada održana je sinoć u Kraljevskom pozorištu „Zetski dom“ na Cetinju.

Izvršna direktorica fAKT-a Anica Maja Boljević rekla je da osjeća veliku zahvalnost, ali i odgovornost što stoji pred ljudima koji ulivaju nadu da je pravednije društvo moguće.

„Znamo da ne postoji savršeno društvo koje je u stanju da zadovolji sve potrebe svojih građana, i na pravom smo putu tek kada shvatimo da smo svi odgovorni i da svi možemo nešto da uradimo. Zato smo i upalili Iskru“, rekla je Boljević.

Ona je kazala je država odgovorna da promišljenijom politikom ojača čovjekoljublje i humanizuje zajednicu.

„Da razumije da se pravedno i prosperitetno društvo ne temelje na bogatstvu malobrojnih, već na dostojanstvenom životu svih njenih članova. Jer kada jedno društvo razvije čovjekoljublje kao temeljnu vrijednost, onda je to znak da će dugo trajati i da će uvećavati i svoje ljudsko i ekonomsko bogatstvo“, kazala je Boljević.

Zamjenik gradonačelnika Cetinja, Marko Brnović, istakao je da su dobitnici nagrade za filantropiju „Iskra“ najsvjetliji primjer humanosti i empatije u društvu.

“Dobitnici ove nagrade nijesu samo donatori, već vizionari koji su prepoznali potrebe našeg društva i uložili svoje vrijeme, resurse i energiju kako bi nekome pomogli. Njihova djela su inspiracija za sve nas, pokazujući nam da svako od nas može doprinijeti zajednici i pozitivnim promjenama u našem okruženju“, naveo je Brnović.

Dobitnici nagrade „Iskra“ su Radovan Petranić, Dina i Ahmet Kurmemaj, Privredno društvo Kalamper, KIC pop hor, Udruženje ljubitelja Gorice i prirode, Dragoljub Radulović, moto klubovi „Familija“ i „No limit bikers“, Denisona i Merljinda Beriša, Merkator-CG.

Nagrada je posthumno pripala i pjesniku Draganu Raduloviću.

Dodjelu nagrade „Iskra” fAKT u partnerstvu sa Privrednom komorom Crne Gore i uz podršku Fonda braće Rokfeler i Fondacije „Ćano Koprivica“.

