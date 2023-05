Upravni dani u Budvi od 15. maja do 1. avgusta

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) odredilo je period od 15. maja do 1. avgusta za upravne dane, u cilju pružanja usluga građanima iz oblasti upravnih poslova, državljanstva i stranaca za područje opštine Budva, mjesnih zajednica Petrovac i Sveti Stefan.

Kako je saopšteno iz MUP-a, to je odlučeno imajući u vidu turističku sezonu, veći priliv stranaca, priliv ljudi iz ratom zahvaćene Ukrajine i porast frekvencije i gustine saobraćaja.

Navodi se da će građani opštine Budva, stranci, poslodavci predstavnici turističke privrede i drugi zainteresovani biti u prilici da na jednom mjestu, u mobilnoj kancelariji Filijale za upravne poslove, državljanstvo i strance Budva, u krugu Policijske stanice u Petrovcu, podnesu zahtjeve za izdavanje ličnih karata, pasoša, vozačkih dozvola.

Dodaje se da će zainteresovani moći da podnesu zahtjev i za izdavanje izvoda iz matičnih registara i uvjerenja, dozvola za boravak i rad stranaca, kao i zahtjeve za izdavanje isprave licima iz Ukrajine sa odobrenom privremenom zaštitom u Crnoj Gori.

“U želji da se izađe u susret potrebama građana, upravni dani u navedenom periodu biće prilika da se olakša pristup pravima, odnosno omoguće jednaka prava na pristup uslugama za sve djelove populacije”, rekli su iz MUP-a.

Kako su naveli iz tog resora, time će se doprinijeti smanjenju gužvi i dužine čekanja na uslugu, posebno vodeći računa o osjetljivim kategorijama.

“Uvjereni smo da će se na ovaj način unaprijediti odgovornost nadležnih institucija za kvalitet usluga koje pružaju građanima i da će predstavljati primjer dobre prakse”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS