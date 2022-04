Uhapšeno više osoba, među njima i bivši član obezbjeđenja Vesne Medenice

Podgorica, (MINA) – Milorad Medenica, policajac i nekadašnji član obezbjeđenja bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, uhapšen je sinoć po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Kako prenose „Vijesti“, pripadnici Sektora za borbu protiv kriminala su tokom noći i jutra, u nastavku akcije koja je počela hapšenjem Vesne Medenice, uhapsili više osoba zbog sumnje da su pripadnici kriminalne grupe ili da su obavljali određene kriminalne aktivnosti za tu organizaciju.

Među uhapšenima je, kako se navodi, i jedna špediterka.

U Nikšiću je, u istoj akciji, uhapšen Luka Bakoč, a prijavom je obuhvaćeno i nekoliko osoba koje se od ranije nalaze na izdržavanju kazne zatvora.

Iz Uprave policije je „Vijestima“ rečeno da su svi uhapšeni povezani sa policajcem Darkom Lalovićem i Milošem Medenicom, sinom bivše predsjednice Vrhovnog suda.

Prema istim informacijama, dokazi o njihovom učešću u krivičnim djelima takođe su dostavljeni putem međunarodne pravne pomoći.

