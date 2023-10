U Budvi počinje 2BS Forum

Podgorica, (MINA) – Budućnost Zapadnog Balkana i značaj i uloga NATO-a za bezbjednost i stabilnost Crne Gore biće u fokusu 13. bezbjednosnog 2BS Foruma koji će danas početi u Budvi, u organizaciji Atlantskog saveza Crne Gore.

Iz Atlantskog saveza su kazali da će se na dvodnevnom forumu govoriti i o savremenim izazovima sa kojima se transatlantska zajednica suočava.

„U diskusijama će učestvovati najviši inostrani i crnogorski državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, međunarodnih organizacija, i svjetski priznati eksperti i akademici iz oblasti bezbjednosti i međunarodnih odnosa“, naveli su iz Atlanstvog saveza.

Kako su dodali, na panelima će, između ostalih, učestvovati specijalni predstavnik Evropske unije (EU) za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak, slovački član Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik, američka abasadorka u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke, specijalni izaslanik Rumunije za Zapadni Balkan Adrian Davidoiuo.

Iz Atlantskog saveza su rekli da će učesnici foruma podijeliti viđenje budućnosti Zapadnog Balkana, pristupa Sjedinjenih Američkih Država stabilnosti na Zapadnom Balkanu, bezbjednosne politike EU usljed sukoba Rusije i Ukrajine.

Kako su naveli, forum pruža jedinstvenu platformu koja okuplja visoke zvaničnike država i vlada, predstavnike parlamenata, međunarodnih organizacija, diplomatskih misija, kao i istaknute stručnjake na polju politike i bezbjednosti, a u cilju zagovaranja evroatlantskih ideja i pokretanja diskusije o regionalnim i globalnim trendovima.

“Forum je platforma posvećena razvoju, unaprijeđenju demokratije i bezbjednosti, kao i pozicioniranju Crne Gore na mapi najrelevantnijih političko-bezbjednosnih skupova”, naveli su iz Atlantskog saveza.

Iz Atlantskog saveza su istakli da ovogodišnji 2BS Forum broji rekordne cifre prijavljenih novinara iz Crne Gore i svijeta, koji su se akreditovali da izvještavaju o vodećoj bezbjednosno-političkoj konferenciji u jugoistočnoj Evropi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS