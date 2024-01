TE Pljevlja i tokom prošle godine obarala rekorde

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Termoelektrana (TE) Pljevlja je i u prošloj godini, 42. godini svog rada, oborila nekoliko rekorda, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

Termoelektrana je, kako su naveli, ostvarila najveću godišnja proizvodnja u istoriji njenog rada.

„U prošloj godini, TE je ostvarila proizvodnju od 1,64 miliona megavat sati (MWh) na generatoru, a u mrežu je predala 1,5 miliona MWh električne energije“, rekli su iz EPCG.

Takođe, ostvaren je najduži rad u istoriji tog postrojenja, bez zastoja.

„TE je na mreži već više od 230 dana, odnosno i dalje radi od 5. juna prošle godine, kada je sinhronizovana na mrežu poslije redovnog godišnjeg remonta“, objasnili su iz EPCG.

TE je tokom prošle godine imala samo jedan neplanski zastoj, odnodno ispad sa mreže, dok je prosječan godišnji broj neplanskih ispada od početka rada tog postrojenja sedam, što, kako su naveli, najbolje govori o značaju tog rezultata.

Takođe, ostvaren je najveći broj sati rada tokom jedne kalendarske godine.

“TE je u prošloj godini bila na mreži 7,5 hiljada sati sa prosječnom snagom na generatoru od 218,9 megavata (MW) i prosječnom snagom na pragu elektrane od 200,72 MW“, precizirali su iz EPCG.

Vršilac dužnosti izvršnog direktora EPCG, Zoran Šljukić, uputio je čestitke menadžmentu TE Pljevlja i svim zaposlenim u Termoelektrani koji su svojim odgovornim radom doprinijeli ostvarenju ovih istorijskih rezultata.

„Takođe, veliku zahvalnost EPCG duguje rukovodstvu i zaposlenim u Rudniku uglja Pljevlja, koji su predanim i odgovornim radom, prevazilazeći sve izazove i poteškoće rudarskog posla, isporučili elektrani rekordne količine uglja od 1,64 miliona tona“, zaključuje se u saopštenju.

