Spriječeno krijumčarenje oko 34 kilograma skanka, uhapšen osumnjičeni

Podgorica, (MINA) – Službenici Uprave prihoda i carina (UPC) i Uprave policije na graničnom prelazu Dračenovac spriječili su krijumčarenje oko 34 kilograma (kg) skanka i uhapsili D.V. (32) iz Srbije.

Kako se navodi u zajedničkom saopštenju UPC i policije, njihovi službenici su, u petak oko 23 sata i 20 minuta na graničnom prelazu Dračenovac, na izlazu iz Crne Gore, kontrolisali TMV hladnjaču, kojim je upravaljao D.V.

“Pregledom hladnjače otkriveno je 30 pakovanja sa sadržajem biljne materije tamnozelene boje za koju se sumnja da je marihuana – tipa skank, ukupne težine oko 33,783 kg”, kaže se u saopštenju.

Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, pripadnici Odjeljenja bezbjenosti Rožaje uhapsili su D.V. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga.

Navodi se da će droga biti predmet vještačenja u Forenzičkom centru Uprave policije.

