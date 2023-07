Školska godina počinje 4. septembra

Podgorica, (MINA) – Nastava u školama u Crnoj Gori počeće 4. septembra, a završiće se 14. juna naredne godine, navodi se u Školskom kalendaru koje je danas objavilo Ministarstvo prosvjete.

U Školskom kalendaru za 2023/2024. godinu, objavljenom na sajtu Vlade, navodi se da se nastavna godina za učenike završnog razreda okončava 17. maja.

Zimski raspust, prema tom dokumentu, počeće 1. a završiće se 21. januara, dok će ljetnji raspust trajati od 17. juna do 31. avgusta iduće godine.

„Nastava se organizuje u petodnevnoj radnoj sedmici, a izuzetno, u slučaju nadoknade nastavnog radnog dana, nastava se može organizovati i subotom“, navodi se u kalendaru.

Premijer i ministar finansija, Dritan Abazović i Aleksandar Damjanović, predložili su na sjednici Vlade u srijedu da školska godina počne sedmicu kasnije, kao i da se pomjeri početak zimskog raspusta.

U Školskom kalendaru se navodi i da će testiranje postignuća učenika u Crnogorsko-srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku i književnosti i Albanskom jeziku i književnost na kraju drugog ciklusa osnovne škole biti obavljeno 16. maja.

Eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole biće organizovana u aprilu, a maturski i stručni ispiti 16. aprila, 15. i 25. maja i 6. juna.

„Izdavanje diplome o maturskom i stručnom ispitu obaviće se najkasnije do 21. juna naredne godine“, navodi se u kalendaru.

